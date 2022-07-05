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Бышовец – о приходе Геркуса в «Торпедо»: «Его опыт в «Локомотиве» должен стабилизировать все сложности в новой команде» эксклюзив

05 Июля 2022 • 18:55 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачёву Евгению высказался о приходе Ильи Геркуса в «Торпедо» на пост директора по развитию команды.

«Геркус достаточно опытный он работал менеджером в «Зените», «Локомотиве». В целом, его работа оставила заметный след в этих командах. Я думаю, что это укрепление «Торпедо» и всё, что связано с развитием клуба. Понятно, что для дебютанта будет очень сложно, я думаю, этот приход в «Торпедо» кстати.

Конечно, возможности «Зенита» и «Локомотива» среди наших клубов практически ведущие команды. Сложности и проблемы будут, но учитывая, что у него есть наработанный опыт, это должно стабилизировать определённые проблемы, которые могут возникнуть в его новой команде», — сказал Бышовец.


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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Анатолий Бышовец Илья Геркус РПЛ
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