Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачёву Евгению высказался о приходе Ильи Геркуса в «Торпедо» на пост директора по развитию команды.

«Геркус достаточно опытный он работал менеджером в «Зените», «Локомотиве». В целом, его работа оставила заметный след в этих командах. Я думаю, что это укрепление «Торпедо» и всё, что связано с развитием клуба. Понятно, что для дебютанта будет очень сложно, я думаю, этот приход в «Торпедо» кстати.

Конечно, возможности «Зенита» и «Локомотива» среди наших клубов практически ведущие команды. Сложности и проблемы будут, но учитывая, что у него есть наработанный опыт, это должно стабилизировать определённые проблемы, которые могут возникнуть в его новой команде», — сказал Бышовец.