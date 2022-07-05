Генич: Нобоа в ЦСКА? Почему бы и нет

Комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«Нобоа говорил, что может рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА. Верю ли в его трансфер? Почему нет. «Сочи» сейчас растаскивают направо и налево. В каком бы состоянии не находился Нобоа, он сильнее любого игрока нынешнего ЦСКА. Акинфеева вынесем за скобки», — цитирует слова Генича «РБ Спорт».

Эксперт считает, что здесь все зависит от самого футболиста, готов ли он променять комфортное место в «Сочи» ради переезда в Москву. В сочинском клубе хорошие бегунки, в отличие, например, от Максима Мухина.