«Динамо» объявило об уходе из команды нападающего Клинтона Нжие. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Московский клуб поблагодарил камерунца за выступления и пожелал ему успехов в будущем.

Клинтон Нжие выступал за «Динамо» с сезона 2019/2020. За этот период нападающий провёл за «бело-голубых» 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Первый официальный матч нового сезона «Динамо» проведёт в воскресенье, 17 июля. В стартовом туре Премьер-лиги «бело-голубые» сыграют против «Ростова».