Генич прокомментировал форму Чалова

Комментатор Константин Генич поделился мнением о состоянии нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Как мне форма Чалова? Был момент, когда он толком по мячу не попал. Федя съездил в Европу. Для него это неоценимый опыт. В первое время Чалов получал место в старте, а уже потом выходил на замену. Спустя несколько туров вообще не появлялся на поле», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Комментатор заявил, что Чалов неубедительно провел матч после возвращение в ЦСКА против «Пари НН» (0:2). Возможно, он не хочет оставаться в клубе, потому что есть интерес со стороны «Базеля», но «армейцы» многое дали футболисту, может быть, в такой тяжелой ситуации стоит все-таки остаться и помочь своему клубу.