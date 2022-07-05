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Селюк считает, что Геркус претендует на место президента «Торпедо» эксклюзив

05 Июля 2022 • 18:38 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачёву Евгению выразил мнение, что директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус преследует корыстные цели в команде.

«У меня ощущение, что именно жуликам легче устроиться на работу в футболе. Я могу поспорить, что Геркус не пройдёт и полгода, как сподвигнет президента «Торпедо» [Павла Маслова] к увольнению», — сказал Селюк.

Напомним, сегодня, 5 июля «Торпедо» объявило о назначении Геркуса на пост директора по стратегическому развитию в команде. Специалист известен своей работой на руководящих постах в «Локомотиве».


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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Селюк Илья Геркус РПЛ
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