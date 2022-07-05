Генич: Игра ЦСКА — печальное зрелище

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал форму игроков ЦСКА.

«Как оцениваю форму ЦСКА перед стартом сезона? Когда Федотов переходил в ЦСКА, он шел под один состав, а сейчас в связи с отъездом игроков приходиться латать дыры. Даже перед матчем с «Пари НН» Федотов признался, что отъезд Эджуке и других игроков – это безобразие», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что футболисты ЦСКА какие-то поникшие. Возможно, это из-за высоких нагрузок, которые дает новый главный тренер Владимир Федотов. Не очень хорошо подставлять тренера, клуб должен помочь наставнику новыми игроками.