​Мартинс анонсировал возвращение в «Спартак»

Кристофер Мартинс до сих пор не вернулся в расположение «Спартака» для предсезонной подготовки. Полузащитник высказался на эту тему в социальных сетях.

«Всё в порядке. Я скоро вернусь обратно», - написал Мартинес, добавив смайлы с сердечками в цветах «Спартака».

Кристофер Мартинес оказался в «Спартаке» в начале текущего календарного года. За московский клуб полузащитник из Люксембурга успел провести 13 матчей. В них футболист смог забить один гол и отдать три результативных паса.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт уже 9 июля – против «Зенита». Команды разыграют Суперкубок России.