Новый генеральный директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус обратился к болельщикам «Локомотива», президентом которого он являлся.

«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локомотива» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо». Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые тёплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Функционер пожелал удачи фанатам «Локомотива» и добавил, что займётся той работой, которая ему нравится.

Стоит отметить, что Илья Геркус занимал пост президента «железнодорожников» с 2016 по 2018 год. При нём команда стала чемпионом России (2017/2018) и выигрывала Кубок страны в 2018 году.