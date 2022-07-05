Титов поделился ожиданиями о предстоящем матче против ветеранов «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что не считает себя ветераном.

«Назвать себя лично ветераном, наверное, еще не готов, как и большинство партнеров по команде — мы реально иногда заводимся так, что надо где-то быть и аккуратнее, поберечь себя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что против них будут выступать такие игроки, как Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Владимир Быстров, они помоложе состава «Спартака», но мастерство не пропьешь.

Матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» состоится 8 июля, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.