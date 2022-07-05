Барбоза прокомментировал возможный отъезд бразильцев из РПЛ

Агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о давлении на бразильских игроков в России.

«Есть ли давление в Бразилии на игроков, чтобы они уезжали из России? Мне трудно сказать, но тут есть два момента. Во-первых, если речь идет об аренде — может быть, давление есть. А чтоб купить игрока, это труднее», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Напомним, бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто покинул клуб на правах аренды. Сообщается, что следом за ним может уйти и полузащитник Маркус Вендел.

9 июля «Зенит» встретится со «Спартаком» в борьбе за Суперкубок России, начало встречи в 19:00 по московскому времени.