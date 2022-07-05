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Гендиректор «Эспаньолы» прокомментировал интерес ЦСКА к Мендесу

05 Июля 2022 • 17:49 Комментировать

Генеральный директор чилийской «Эспаньолы» Луис Бакедано сообщил, что ЦСКА делал предложение по Виктору Мендесу.

Бакедано сказал El Deportivo, что клуб отклонил предложение ЦСКА по Мендесу, потому что он является ключевым игроком. О цифрах никто не говорит, но полузащитник стоит гораздо больше, чем предложил ЦСКА.

По сведениям источника, «армейцы» готовы были выложить один миллион евро за 22-летнего футболиста, но «Эспальола» хочет выручить минимум 2,6 млн.

В текущем сезоне Мендес принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых смог забить один мяч и записать в свой актив четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес Эспаньола Луис Бакедано
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