​В «Зените» ответили на вопрос о возможном подписании Нобоа

В прессе появилась информация о том, что в ряды «Зенита» может вернуться Кристиан Нобоа, который уже представлял питерцев в сезоне 2018/2019. Сообщалось, что Нобоа может оказаться в «Зените», если из команды уйдёт Вендел.

На вопрос по поводу осуществления сделки по Нобоа ответил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«Нет повода для таких новостей», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В настоящий момент Кристиан Нобоа играет за «Сочи». Команда готовится к старту чемпионата России сезона 2022/2023.