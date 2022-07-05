Мостовой: «Сочи» является перевалочным клубом, который тесно связан с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Матео Касьерры и Родригао из «Сочи» в «Зенит».

«Я много раз говорил, что «Сочи» — не фарм-клуб, но тесно связан с «Зенитом», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, сочинский клуб создавался для того, чтобы игроки, которые не нужны «Зениту» перешли туда. Сейчас сложная ситуация с легионерами, поэтому петербургский клуб начал действовать в обратном направлении, забрав лучших игроков «Сочи» форварда Матео Касьерру и защитника Родригао. Южному клубу нет смысла держать игроков, ведь наставник Владимир Федотов ушел, а в еврокубках они все равно играть не будут.