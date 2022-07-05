Полузащитник «Ростова» перешёл в «Погонь»

Полузащитник «Ростова» Понтус Алмквист стал игроком польской «Погони».

22-летний футболист во второй раз воспользовался разрешением ФИФА приостановить свой контракт с российской командой, сообщает официальный сайт ростовского клуба.

В марте этого года полузащитник перешел в нидерландский «Утрехт», приостановив контракт с «Ростовом». Там он принял участие в семь встречах, в которых ни смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Согласно данным портала transfermarkt стоимость шведского футболиста составляет три миллиона евро. Трудовой договор Алмквиста с «Ростовом» истекает в 2025 году.