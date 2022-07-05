​Полгода назад Геркус говорил, что не пошёл бы работать в «Торпедо»

Во вторник Илья Геркус был назначен директором «Торпедо» по стратегическому развитию. Сразу после официального объявления телеграм-канал «Ложа прессы» вспомнил о словах, которые Геркус произнёс в интервью «Матч ТВ» не так давно – в декабре прошлого года. Тогда Илья исключал свой приход в «Торпедо», объясняя это тем, что ранее он работал в «Локомотиве».

«Фундаментально расходятся болельщики. Локомотивские не любят торпедовских, причём сильно», - говорил тогда Геркус.

Напомним, что «Торпедо» в сезоне 2021/2022 будет выступать в РПЛ. В первом туре команда сыграет против «Сочи».