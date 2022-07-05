Гендиректор «Сочи»: Нобоа в «Зенит»? Я поговорю с ним и спрошу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на возможный переход полузащитника Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу. Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Представитель «Сочи» отметил, что на данный момент Нобоа проходит предсезонные сборы с командой и готовится к новому сезону.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в возвращении полузащитника, если Вендел захочет покинуть клуб. Нобоа играл за петербургскую команду с 2017 по 2019 год.