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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой уверен, что «Зенит» не найдёт замену Венделу

05 Июля 2022 • 17:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела из команды.

«У Вендела высокий уровень, и он его держит. Нельзя сказать, что он провалился. Это потеря, если он уйдёт. Если такой звоночек прозвучал, значит, однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдёшь», - сказал Мостовой «Чемпионату».

Эксперт добавил, что, когда Вендел пришёл в «Зенит», многие его не знали. Но после первых игр сразу стало понятно, что этот футболист подаёт надежды играть в европейских чемпионатах. Мостовой отметил, что на фоне других игроков Вендел выглядел одним из самых стабильных.

24-летний бразилец стал игроком «Зенита» в 2020 году. Он перешёл в команду из Санкт-Петербурга из «Спортинга» за 20 миллионов евро. С тех пор он сыграл за «Зенит» 55 матчей, становился дважды чемпионом России и брал Суперкубок страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой РПЛ Маркус Вендел
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