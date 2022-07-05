Стало известно, когда РПЛ представит проект Кубка лиги

Проект Кубка лиги будет представлен 6 июля на общем собрании клубов.

По сведениям «РБ Спорт», организаторы турнира разработали проект, который предоставят на общем собрании лиги. Помимо этого, на собрании будут решаться вопросы о спонсорах, игровой календарь, формат Кубка и распределение доходов.

Окончательное решение по Кубку РПЛ должно быть принято до 15 июля. Данное соревнование заменит еврокубковые матчи для российских клубов, которые были отстранены от участия в них в предстоящем сезоне. Отмечается, если наши команды вернут в европейские турниры, то Кубок будет расформирован.