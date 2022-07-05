Нобоа вернётся в «Зенит» при одном условии

В начале июля Кристиан Нобоа дал интервью, в котором заявил о желании снова примерить на себе футболку «Зенита». В обозримом будущем желание 37-летнего эквадорского полузащитника может сбыться. По данным «Чемпионата», питерский клуб связывался с Нобоа для обсуждения его камбэка. Такой вариант будет реализован в случае ухода из «Зенита» Вендела. Источник отмечает, что Нобоа достиг устной договорённости с питерцами.

Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» в сезоне 2018/2019. В 22 матчах за «сине-бело-голубых» эквадорский футболист забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что с 2019 года Кристиан Нобоа защищает цвета «Сочи». В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ.