Сёмин: Худякова ждёт хорошее будущее

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступления вратаря «железнодорожников» Даниила Худякова.

«Худяков — один из талантливейших молодых игроков. Начал играть примерно в том же возрасте, что и Игорь Акинфеев. Даниил очень хладнокровен», — заявил Сёмин «Чемпионату».

Специалист считает, что у голкипера хорошие физические данные. Помимо этого, у него правильная психология.

В минувшем сезоне 18-летний Худяков принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей и 5 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт с «Локомотивом» у игрока рассчитан до 2024 года.