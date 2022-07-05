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В «Фиорентине» рассказали о ситуации с расторжением контракта с Кокориным

05 Июля 2022 • 16:33 Комментировать

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о ситуации российского форварда Александра Кокорина в команде. Ранее итальянские СМИ писали о намерении «фиалок» разорвать контракт с футболистом.

«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо. В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон», — цитирует Праде официальный сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Функционер добавил, что у Кокорина есть предложения от российских команд. Он отметил, что после тренировочных соборов команды будущее футболиста прояснится.

30-летний Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины» зимой 2021 года, перейдя из «Спартака» за 4 миллиона евро. За это время россиянин провёл всего лишь 11 матчей за «фиалок», не отметившись результативными действиями.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Серия А Даниэле Праде РПЛ
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