Широков отреагировал на трансфер Родригао в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал возможный переход защитника «Сочи» Родригао в петербургский клуб.

«Для «Зенита» — это хорошая новость, а для «Сочи» — плохая. Если за него готовы заплатить такие деньги, значит, он стоит того», — заявил Широков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что игроки, которые переходят из «Сочи» в «Зенит» хотят повысить свой уровень, ведь Родригао уже не первый трансфер между сторонами.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что переход бразильского защитника из «Сочи» завершен на 99,9%, игрок уже едет в Санкт-Петербург.