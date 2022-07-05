В «Сочи» отреагировали на слова Медведева о переходе Родригао в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слова своего коллеги из «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что защитник Родригао перейдёт в команду из Санкт-Петербурга.

«Родригао на 99,9 процентов будет в «Зените»? Посмотрим, время покажет. Что ещё вам можно сказать? Вы же поговорили с Александром Ивановичем», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Родригао защищает цвета «Сочи» с лета 2021 года. Он перешёл в российский клуб из португальского «Жил Висенте» свободным агентом. В прошлом сезоне 26-летний бразилец провёл в РПЛ 26 матчей, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.