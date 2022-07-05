​Агент Алиоски прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

В прессе появилась информация об интересе ЦСКА к защитнику Эгзияну Алиоски, выступающему за «Аль-Ахли». Комментарий на этот счёт дал агент 30-летнего футболиста Дино Ламберти.

Отвечая на вопрос по поводу возможного перехода Алиоски в ЦСКА, Ламберти сказал sport24, что с ним на этот счёт никто не связывался.

Эгзиян Алиоски является футболистом национальной сборной Северной Македонии. Ряды «Аль-Ахли» защитник пополнил год назад после перехода из «Лидса».

ЦСКА в настоящий момент готовится к началу сезона 2022/2023. В первом туре московские «армейцы» сыграют против «Урала» 16 июля.