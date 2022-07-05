Стал известен срок контракта Родригао с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Родригао в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По сведениям «РБ Спорта», петербургский клуб согласовал условия трудового соглашения с бразильским защитником. Договор будет подписан по схеме «3+1».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Родригао уже летит в Санкт-Петербург, он на 99,9 процентов игрок «сине-бело-голубых».

В прошедшем сезоне 26-летний Родригао принял участие в 31 встрече с учетом всех турниров, в которых три раза смог поразить ворота соперника и записал на свой счет одну результативную передачу. Сумма трансфера может составить четыре миллиона евро.