Агент Кравцова: В течение 3-4 дней всё решится

Агент Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента Кирилла Кравцова в «Зените».

«В течение 3-4 дней, надеюсь, по Кириллу окончательно наступит ясность, С Семаком разговора пока не было, но есть интерес от определенного клуба», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

20-летний Кирилл Кравцов перешел минувшей зимой в «Пари НН» на правах аренды. Он провел 11 матчей, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи в рамках Российской премьер-лиги. После окончания аренды игрок вернулся в «Зенит». Трудовой договор с «сине-бело-голубыми» у Кравцова истекает летом 2024 года.