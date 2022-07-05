Акинфеев выбрал лучших молодых игроков РПЛ прошлого сезона

Опытный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил пятёрку лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. Акинфеев расставил игроков по местам так: Игорь Дивеев, Даниил Худяков, Арсен Захарян, Максим Мухин, Константин Тюкавин. О выборе капитана ЦСКА рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2021/2022 стал «Зенит». Питерцы завоевали титул Российской премьер-лиги четвёртый год подряд.

Новый сезон в чемпионате России стартует уже в средине июля. ЦСКА с Игорем Акинфеевым в первом туре сыграет против «Урала».