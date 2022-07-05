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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев выбрал лучших молодых игроков РПЛ прошлого сезона

05 Июля 2022 • 15:21 Комментировать (1)

Опытный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил пятёрку лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. Акинфеев расставил игроков по местам так: Игорь Дивеев, Даниил Худяков, Арсен Захарян, Максим Мухин, Константин Тюкавин. О выборе капитана ЦСКА рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2021/2022 стал «Зенит». Питерцы завоевали титул Российской премьер-лиги четвёртый год подряд.

Новый сезон в чемпионате России стартует уже в средине июля. ЦСКА с Игорем Акинфеевым в первом туре сыграет против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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