​«Спартак» рассказал о ситуации с Мартинсом

Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу ситуации с полузащитником Кристофером Мартинсом. Как известно, люксембургский футболист до сих пор не прибыл в расположение клуба для предсезонной подготовки.

В «Спартаке» сообщили, что Мартинс приедет в Россию позже. Объясняется это тем, что футболист имеет проблемы со здоровьем.

Кристофер Мартинес перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно. В 13 матчах за московский клуб полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.