Лепёхин — о бразильцах в «Зените»: «У них есть проблемы с мотивацией и дисциплиной»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос о бразильцах в «Зените».

«Родригао станет седьмым бразильцем в составе «Зенита». Не многовато ли? Бразильцы умеют играть в футбол и все это знают. Единственное, у них есть проблемы с мотивацией и дисциплиной», — цитирует Лепёхина «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что когда в составе появляется так много бразильцев, то у наставника «Зенита» Сергея Семака будут определенные нюансы, которые он должен будет решить.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время бразильский защитник «Сочи» Родригао подпишет контракт с петербургским клубом.