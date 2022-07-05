Джованни Годой, агент полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» рассказал об интересе к своему клиенту со стороны московского «Динамо». Напомним, ранее появились слухи, что команда Славиши Йокановича готова выложить за бразильца 6 миллионов евро.

«Официального предложения от «Динамо» к нам не поступало. Действительно, вокруг моего клиента много разговоров, он проводит отличный сезон, но пока это не более чем консультации. Клубы хотят узнать, что он думает сам о вариантах своего будущего», – сказал Джованни Годой корреспонденту «Евро-Футбол.ру» Сергею Румянцеву.