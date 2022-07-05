​Джикия считает, что Урунов входит в топ-5 молодых футболистов РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал свою пятёрку лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги. В этот список Джикия включил Михаила Игнатова, Гамида Агаларова, Эдуарда Сперцяна, Руслана Литвинова и Остона Урунова. О выборе капитана «красно-белых» рассказывает «Чемпионат».

Включение Остона Урунова в топ-5 не может не выделяться, учитывая критику, с которой сталкивается этот футболист в последние сезоны.

Остон Урунов является футболистом «Спартака». За последние два гола полузащитника дважды отправлялся в аренду в «Уфу».