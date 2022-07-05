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Пономарёв отреагировал на возможный переход Газинского в ЦСКА

05 Июля 2022 • 14:22 Комментировать

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе Юрия Газинского в московский клуб.

«Очередная глупость. Ни в коем случае нельзя делать такие глупые вещи. Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Не хочу об этом говорить», — цитирует слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, футболист может нормально функционировать с 23 до 29 лет, а дальше начинаются травмы, которые постоянно повторяются.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА, но сам игрок опроверг данную информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Юрий Газинский Владимир Пономарëв
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