Пономарёв отреагировал на возможный переход Газинского в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе Юрия Газинского в московский клуб.

«Очередная глупость. Ни в коем случае нельзя делать такие глупые вещи. Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Не хочу об этом говорить», — цитирует слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, футболист может нормально функционировать с 23 до 29 лет, а дальше начинаются травмы, которые постоянно повторяются.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА, но сам игрок опроверг данную информацию.