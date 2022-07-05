Азмун - «Зениту»: «Привет, колхоз!»

Иранский нападающий Сердар Азмун, ныне являющийся игроком леверкузенского «Байера», записал в социальных сетях обращение к футболистам петербургского «Зенита».

«Привет, колхоз!», - сказал форвард на видео, опубликованном в телеграм-канале «сине-бело-голубых».

Напомним, что Сердар защищал цвета команды из Санкт-Петербурга с 2019 по 2022 год. Иранец перешел в «Байер» в январе, подписав с «фармацевтами» долгосрочный трудовой договор.

В прошлом сезоне 27-летний бомбардир провел за «Байер» девять поединков в чемпионате Германии, в которых отметился голом и результативной передачей.