«Зенит» усилится ещё одним игроком «Сочи»

Петербургский «Зенит» усилится еще одним футболистом «Сочи». Как информирует «Чемпионат», ряды чемпиона России пополнит бразильский защитник Родригао.

Как информирует источник, все условия сделки между сторонами согласованы. Переход будет официально оформлен в ближайшее время.

Родригао стал игроком «Сочи» летом прошлого года, он присоединился к команде на правах свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник провел 31 поединок, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Ранее «Зенит» купил у «Сочи» нападающего Матео Касьерру.