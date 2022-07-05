Аргентинский нападающий Брайан Мансилья переехал в российский чемпионат. 25-летнего форварда подписал «Оренбург», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Брайан перебрался в «Оренбург» из аргентинского «Расинга». В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за «Платенсе». Он отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 35 встречах.

Напомним, что «Оренбург» в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге. Команда завоевала это право, победив в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).