Легионер «Локомотива» может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сведениям журналистов Media Foot, французский хавбек попал в сферу интересов «Аталанты».

Бергамаскам нравится универсальность Алексиса, способного сыграть как в опорной зоне, так и на позиции центрального полузащитника.

Француз провел за «железнодорожников» 26 матчей в прошлом сезоне и сделал три голевые передачи.

Бека-Бека присоединился к «Локомотиву» в августе прошлого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до завершения сезона-2025/2026.