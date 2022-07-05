В «Наполи» высказались о трансфере Вендела

Кристиано Джунтоли, являющийся спортивным директором «Наполи», отреагировал на информацию о возможном подписании бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

В интервью Sport24 функционер заявил, что игрок «сине-бело-голубых» не интересен «Наполи». По словам Джунтоли, сейчас трансфер Вендела невозможен.

Также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго» и «Эвертона».

Ранее стало известно, что Вендел собирается приостановить контракт с питерским клубом. В минувшем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал пять ассистов в 35 матчах за «Зенит».