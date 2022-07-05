В «Зените» отреагировали на новость об уходе Вендела

Сегодня, 5 июля, в прессе появилась новость о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского «Зенита». Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресс» руководитель заявил, что клуб не собирается расставаться с легионером этим летом.

Ранее сообщалось, что Вендел решил приостановить контракт с «Зенитом». Среди претендентов на игрока называются «Наполи», «Эвертон» и «Фламенго».

В прошлом сезоне полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 35 играх.