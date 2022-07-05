На игрока «Зенита» Вендела есть претенденты в АПЛ и Серии А

У полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, задумавшегося над приостановкой контракта, есть два варианта продолжения карьеры в европейских топ-чемпионатах. Такой информацией поделились журналисты Coluna Dofla.

По данным источника, заинтересованность в трансфере 24-летнего бразильского футболиста проявляют английский «Эвертон» и итальянский «Наполи». Оба клуба готовы взять бразильца в аренду до окончания следующего сезона.

Ранее также сообщалось о возможном трансфере Вендела в Бразилию. Интерес к игроку проявляет «Фламенго».

В прошлом сезоне бразилец забил три гола и отдал три ассиста в 25 матчах РПЛ.