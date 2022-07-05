Ещё один бразилец решил покинуть «Зенит»

Бразильский полузащитник Вендел может уйти из петербургского «Зенита» этим летом. Об этом рапортуют журналисты Coluna Do Fla.

24-летний легионер подумывает о приостановке контракта с «сине-бело-голубыми». Вендел может вернуться в чемпионате Бразилии, где в его услугах заинтересован «Фламенго». Бразильский топ-клуб готов оформить аренду игрока с правом последующего выкупа.

Что касается «Зенита», то петербуржцы не хотят расставаться с футболистом.

Вендел пополнил ряды питерского клуба в 2020 году. Он был приобретен у лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро.

Ранее «Зенит» покинул нападающий Юри Алберто. Форвард перешел в «Коринтианс».