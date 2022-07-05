Медина: «В МЛС играть легче, чем в РПЛ»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своём будущем в «армейском» клубе.

Парагвайский полузащитник заявил, что не собирается уходить из ЦСКА нынешним летом.

«Чувствую ли себя в Москве безопасно? Да, конечно, мне нравится Москва», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Также Медина выразил мнение, что в РПЛ играть сложнее, чем в американской МЛС, так как российский чемпионат требует от футболистов большей выносливости. Напомним, футболист перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года из клуба «Нью-Йорк Сити».

В составе «армейцев» 25-летний Медина провёл 12 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.