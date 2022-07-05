Названа сумма трансфера Бийола из ЦСКА в итальянский клуб

Словенский легионер Яка Бийол в скором времени покинет чемпионат России, где выступает за московский ЦСКА. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, футболист продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Новым клубом Бийола станет «Удинезе». По сведениям журналиста, за трансфер полузащитника итальянцы заплатят «армейцам» пять миллионов евро. С самим футболистом будет подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

Бийол пополнил ряды ЦСКА летом 2018 года. Его контракт с москвичами рассчитан до завершения сезона-2022/2023.