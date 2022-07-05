Кафельников наотрез отказался от Fan ID

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, который является давним поклонником московского «Спартака», рассказал о своем отношении к паспорту болельщика.

«Оформить Fan ID? С ума сошли. Нет, конечно», - приводятся слова Кафельникова на страницах издания «РБ Спорт».

Отметим, что в понедельник, 4 июля, стартовал процесс регистрации цифрового паспорта болельщика, с которым можно будет посещать поединки российской Премьер-лиги.

Этот документ можно оформить в электронном виде в личном кабинете на сайте Госуслуг.