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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников наотрез отказался от Fan ID

05 Июля 2022 • 09:49 Комментировать

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, который является давним поклонником московского «Спартака», рассказал о своем отношении к паспорту болельщика.

«Оформить Fan ID? С ума сошли. Нет, конечно», - приводятся слова Кафельникова на страницах издания «РБ Спорт».

Отметим, что в понедельник, 4 июля, стартовал процесс регистрации цифрового паспорта болельщика, с которым можно будет посещать поединки российской Премьер-лиги.

Этот документ можно оформить в электронном виде в личном кабинете на сайте Госуслуг.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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