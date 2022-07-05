«Безобразие»: Федотов возмущён уходом Эджуке из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на приостановку контракта нападающего Чидеры Эджуке.

«Как отреагировал? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать? Одним словом - безобразие», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что нигерийский форвард решил воспользоваться поправкой ФИФА, которая позволяет легионерам приостанавливать контракт с российским клубом до лета следующего года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Эджуке сыграл 30 поединков за «армейцев». Нападающий отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.