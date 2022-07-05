Агент рассказал, нужен ли Дзюба «Фенербахче»

Агент Антон Смирнов, который сотрудничает с голкипером леверкузенского «Байера» Андреем Лунёвым, высказался насчет возможного переезда российского центрфорварда Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат, где ему приписывают интерес со стороны «Фенербахче».

«Я пробил информацию. Дзюба не интересен «Фенеру», клуб никогда не был заинтересован в подписании с ним контракта», - оставил сообщение агент в социальной сети.

Напомним, что в настоящий момент 33-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Он покинул «Зенит» в связи с завершением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне Артём провел 28 поединков в Премьер-лиге, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачам.