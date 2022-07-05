Представители футбольного клуба «Красава», который принадлежит известному ютуб-блогеру Евгению Савину, опубликовали бюджет команды за прошлый сезон.

«Как и обещали, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе», - гласит сообщение клуба в социальной сети.

Если судить по опубликованной информации, доходы и расходы «Красавы» за сезон-2021/2022 составили почти равную сумму – 95,4 миллиона рублей.

Клуб также пообещал, что в дальнейшем продолжит публиковать подобные данные.

Напомним, что Евгений Савин ранее сообщил о переезде команды на Кипр.