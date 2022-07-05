Ткаченко: «Будет ли Федун управлять «Спартаком», может решить один человек»

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался относительно новости о возможном уходе Леонида Федуна из московского «Спартака». Ранее сообщалось, что бизнесмен может покинуть руководящий пост в столичном клубе.

В интервью журналисту Sport24 Ткаченко четко обозначил свое мнение по этому поводу: «Поверьте, принять решение, будет ли Федун управлять «Спартаком», может лишь один человек - сам Федун».

Напомним, что в прошлом сезоне российской Премьер-лиги «красно-белые» показали провальный результат, финишировав лишь на десятом месте. Скрасить сезон команда смогла триумфом в Кубке страны.