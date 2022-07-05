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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» назвал сумму, какую готов заплатить за Агаларова

05 Июля 2022 • 07:50 Комментировать

Грозненский «Ахмат» является одним из претендентов на лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Гамида Агаларова, являющегося футболистом «Уфы».

По сообщениям журналистов «РБ Спорт», клуб из Чечни приготовил предложение по трансферу 21-летнего центрфорварда. Руководство «Ахмата» готово заплатить за него не более трех миллионов евро, в то время как уфимцы требуют за свою главную звезду минимум пять миллионов.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из Премьер-лиги в ФНЛ. На счету Агаларова 20 забитых мячей в прошлом розыгрыше чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Гамид Агаларов
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