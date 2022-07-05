«Динамо» может подписать молодого бразильского полузащитника

Столичные динамовцы могут в ближайшее время подписать соглашение с молодым бразильским полузащитником «Атлетико Минейро» Рубенсом.

По информации издания Goal.com, 21-летний бразильский футболист может продолжить свою карьеру в московском «Динамо». Руководители российской команды готовы выложить за молодого полузащитника около шести миллионов евро. Переговоры между сторонами уже идут.

В составе «Атлетико Минейро» Рубенс провёл 22 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. За команду полузащитник выступает с февраля этого года.