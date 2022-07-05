Экс-защитник «Зенит» Ракицкий переходит в украинский топ-клуб

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, ранее выступавший в российском чемпионате за петербургский «Зенит», близок к возвращению на родину. Как сообщил журналист Виктор Вацко, футболист договаривается о трансфере в донецкий «Шахтёр».

В настоящий момент «горняки» обговаривают с агентом Ярослава детали сотрудничества. Стоит отметить, что в этом году Ракицкий принял участие в товарищеской встрече «Шахтёра» против польской «Легии».

Украинец последние три года выступал за «Зенит». В футболке «сине-бело-голубых» защитник провел 108 поединков, забил семь мячей и отдал 11 ассистов.